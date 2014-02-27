布兰特原油期货受乌克兰情势忧虑拖累下滑

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
* 乌克兰紧张局势令欧洲前景蒙尘
* 美国原油价格受到库欣库存减少支撑
* 汽油期货在合约到期前下滑
路透纽约2月27日 -布兰特原油期货周四下滑，因乌克兰内乱限制整体风险意愿，令投资人担心会拖慢欧洲经济成长，并导致石油需求减少。
美国原油期货也下滑，但跌势受限，因数据显示库欣(美国原油期货合约交割地)原油库存连续第四周减少。
库欣原油库存减少扶助美国原油较布兰特原油期货贴水在盘中稍早一度收窄至约6美元，该价差结算价为10月4日来最低。
布兰特原油期货同全球多数股市一道走软，尽管俄罗斯周四表示将同西方合作解决乌克兰危机，但交易商仍持怀疑态度。
布兰特原油期货收低0.56美元，报每桶108.96美元，盘中一度跌穿100日移动均线切入位108.77美元，为两周内首见。
美国原油期货收低0.19美元，报每桶102.40美元。
美国原油较布兰特原油贴水收窄0.26美元，收报每桶6.56美元，1月中时还高见15美元。
3月RBOB汽油期货收低3.74美分，报每加仑2.7618美元，交易商在该合约周五到期前卖出。4月合约跌2.52美分，报2.9605美元。
美国取暖油合约收低4.16美分，报每加仑3.0865美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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