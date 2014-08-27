原油期货基本收平 美国原油总体库存减少但库欣库存增加

路透纽约8月27日 - 原油期货周三收盘基本持平，之前公布的报告显示，美国汽油需求减少，但库欣库存增加。

美国能源资料协会(EIA)的报告显示，上周美国原油库存减少207万桶，降幅超预期，但美国原油期货交割地库欣的库存增加50.8万桶，汽油的四周平均需求同比减少1.4%。

美国原油期货未能突破周二的低位和高位，在区间的两端遇阻。

“美国原油期货市场陷于区间内，市场缺乏在任何方向突破的动力，因此，今日收盘基本持平，”iitrader.com的高级市场策略师Bill Baruch表示。

美国原油期货CLc1小涨0.02美元，收报每桶93.88美元，周二受到强劲的美国经济数据提振，收涨0.51美元。

10月布兰特原油期货LCOc1攀升0.22美元，收报每桶102.72美元，盘中交易区间为102.05-103.07美元，区间幅度为1美元左右。

大西洋两岸的指标原油期货自6月中以来累积下跌超过10%，且可能连跌第二个月，因美国原油进口减少，且中国和欧洲成长放缓。

交易商关注，北海Buzzard油田在再次停产维护后，多快可以恢复生产。该油田出产的原油在布兰特原油期货合约的实货供应中所占的比重最大。

行业消息人士称，该油田将在周四恢复生产。

沙特官方数据显示，该国的石油出口6月降至近三年来最低，因国内电力行业的用油量增加。不过，行业消息人士称，该国在7月增产。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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