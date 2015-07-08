分析：2016年以远石油期价约跌破60美元 暗示市场重新看待页岩油供应

路透纽约7月8日 - 主要石油期货价格本周急跌近10%，有很多特征说明这是一场可怕但却短暂的暴跌。它起因于外部事件，又因为避险投资者和追涨杀跌操作而被进一步放大。

到周二下午，油市撤退大潮逐渐平息，油价自三个月低位反弹。交易商重新评估他们总结出的这场四个月来最大跌势的各项触发因素：希腊债务危机、中国股市崩盘、伊朗核计划谈判、美元走强、美国钻机数量上升以及油价突破关键技术触发水平。

然而深入研究后会发现，市场似乎正在进行一场重要且更为持久的新思考：较长期的油价也出现了几乎同样的挫跌，导致2017年原油期价有史以来首次跌破每桶60美元。在正常情况下，较长期合约价格的波动性以及对外部事件的反应都要弱于即期合约。

作为左右全球石油产量的新生力量，如果在油价低于每桶60美元时，美国页岩油开采商仍能获利，那么长期油价下跌或许还有点道理。但如果不能获利，就像一些看涨分析师所担心的那样，那么低油价可能掐断新增供应，而全球市场最早在明年就将需要新增供应。

“如果仅从表面来分析价格曲线，似乎是说...如果西德克萨斯中质油(WTI)连续三年时间都维持在60美元下方，美国页岩油生产能够增长。这样的可能性很小，”渣打大宗商品研究全球主管Paul Horsnell称。

“人们将猜想，那些过去几个月一直避免削减项目和工作岗位的企业，都将撑不久了，而且另一场动荡即将到来。或许要不了多长时间，美国活跃钻机数就将开始再度下滑。”

相关图表：link.reuters.com/tef25w

美国2017年12月交割的原油期货CLZ7过去两天下跌多达5美元，或8%，跌幅甚至超过了去年11月，当时石油输出国组织(OPEC)意外决定维持产量不变，尽管全球供应过剩使油市陷入一场不断加深的混乱之中。

今年8月交割的更具流动性的近月合约，本周仅进一步小跌，且仍较3月低位高出好几块美元。较长期合约触及合约低位，测试美国页岩油钻探商的盈亏平衡点。

本轮不同寻常跌势的起因仍是一个争论的话题。

部分人士将暴跌归咎于未来基本面情况的改变，例如伊朗明年原油出口料增加。其他人士则表示，暴跌可能是因为石油行业成本下降速度快于预期。少数人猜测这是因为生产商异常大举对冲，或者因为大型宏观经济基金解除仓位。

**伊朗、活跃钻机数亦或是其他原因**

远期石油期货合约通常不易受到投机性的短期波动和短线油价影响因素所波及。由于流动性太差，很难吸引到热钱，因此远期合约通常更容易受策略主题的影响，不论是对油价的长期押注，还是某家寻求对冲油价风险的公司。

今年以来，近月石油期货CLc1日涨跌幅超过1美元的情况出现了62次，交投区间宽度超过了20美元；而2017年12月合约日涨跌幅超过1美元的情况只有18次，交投大体介于每桶61-67美元。

瑞士信贷银行分析师Jan Stuart表示，本周走势对近期和远期合约的影响程度不相上下，这种情况非同寻常。

一些基本面因素也在发挥作用。

围绕伊朗核计划的谈判令该国石油出口增加的可能性上升。随着伊朗的制裁可能松绑，曾经是OPEC第二大产油国的伊朗可能会增加石油出口，最早或于明年就有更多供应量进入市场。

其他人认为，远期和近期合约都下跌可能受到上周四公布的美国活跃钻机数影响。该数据显示美国活跃钻机数自去年12月以来首次增加，14台的增幅也大于预期。

活跃钻机数增加表明，“由于成本下降近30%令回报率提升，且生产商越来越满意于当前的成本、营收和资金情况，生产商能在每桶60美元的油价水平增加产量，”高盛公司周一在一份报告中称。高盛预计油价还会进一步下跌，而且跌势将会持续。

**对冲过头？**

油价这波跌势从上周美国独立纪念日假期之前开始，有些人认为这可能已经促使一些保守的产油商进行对冲，锁定远期油价，担心油价可能会进一步大跌。

油价选择权波动率上个月跌至七个月低位，使得钻油商的对冲成本相对更便宜。

原油波动率指数.OVX最近几天劲升，由33.8升至42以上，创4月中以来高位，这可能是购买选择权避险需求上升的迹象。

但市场消息人士认为，几乎没有立即证据显示是因为大规模对冲而导致这个价格走势。

西德克萨斯中质油(WTI)2016年12月及2017年合约的交易量都放大，但不算异常。

“过去24到48小时内，我们并没有见到大量活动，”企业对冲谘询机构Mobius Risk Group副总裁John Sauce指出。“但上个月我们见到很多。”(完)

(编译 刘秀红/许娜/汪红英/蔡美珍；审校 郑茵/戴素萍/高琦/陈宗琦/王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。