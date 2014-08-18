布兰特原油期货触及14个月新低

路透纽约8月18日 - 布兰特原油期货周一下跌近2美元，至逾一年来最低，因投资者对乌克兰和伊拉克冲突的担忧缓解，且利比亚石油产量增加，使本已充裕的供应进一步增加。

“上周五油价劲扬，可能与周末前的地缘政治风险有关，周一，这一因素继续发酵，”Schork Report的编辑Stephen Schork表示。

但油价周一缩减上周五录得的涨幅。

周一，乌克兰军方报告称，在周末政府军占领了自4月开战以来一直由亲俄分离主义者控制的城市卢甘斯克后，昨天夜间又取得了新的胜利。

布兰特原油期货LCOc1回落1.93美元，收报每桶101.60美元，盘中触及2013年6月来最低101.11美元。

美国9月原油期货CLc1回落0.94美元，收报每桶96.41美元，在稍早跌至95.81美元后反弹。

美国原油期货价格一度从日低反弹，因行业情报公司Genscape的一份报告显示，CVR Refining LP(CVRR.N)日加工11.5万桶原油的堪萨斯炼厂Coffeyville“进一步增产”。

但堪萨斯健康和环境部称，该炼厂仍然关闭。

美国9月原油合约将于周三到期，该合约较10月合约CLc2的升水扩阔至2.66美元，表明10月合约的供应较短期更加充裕。

伊拉克国有电视台报导，库尔德武装人员和政府军已将伊斯兰国的武装分子赶出了摩苏尔大坝。另外，利比亚石油产量增加可能导致供应更加充裕。

利比亚石油日产量周日增至53.5万桶，高于之前的报告，但仍低于去年140万桶的日产量。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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