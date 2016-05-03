专访：低油价为刺激G7国家能源转型提供契机--加拿大自然资源部长

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透日本北九州5月2日 - 加拿大自然资源部长Jim Carr周一向路透称，西方主要国家的能源部长正在讨论利用油价下跌来创造机会的办法，例如推动电动汽车的使用。
包括日本和德国等主要汽车生产国在内的七国集团(G7)从油价下跌中受益，但也受到燃油消费和排放丑闻的困扰。
作为主要的石油和天然气生产国，同为G7国家的加拿大，受到油价自2014年中以来重挫约70%的冲击，但加拿大能源部长表示，油价下跌也带来了契机。
“油价目前处于低位。石油投资减少，但我们认为这也为准备进入能源经济转型阶段提供了契机，我们在过去两天的G7部长级会议上讨论了这个问题，”他在日本北九州市参加G7能源部长会议间隙称。
“就加拿大来说，众议院已经提交预算，将在这个转型期大举投资电动车、绿色科技、绿色基建项目。”
尽管能源价格偏低、目前储备非常充足，以及推迟和取消一些项目，但加拿大仍计划出口液化天然气(LNG)。
“我们的政策目标是加拿大仍将从本国东西两岸出口LNG，而且以地理位置来说，对加拿大-日本关系是有利的。”他说。“我们期待在加国东岸发展一个对欧洲出口的LNG产业。”
加拿大曾表示想把石油销售给亚洲经济体，但却面临将油管修建至太平洋沿岸的困难。但Carr说加拿大政府正试着突破困境。
“监管程序和上届政府试着取得油管许可的作法并不管用，”他说。“所以我们汲取过去经验。我们在尝试其他方法...目前几项油管申请已呈送给监管机构。到2016年底前，外界就可得知新油管是否已得到加拿大的批准。”(完)
(编译 许娜/李婷仪 审校 白云/于春红)
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