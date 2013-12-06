油气管网有望向第三方开放 并提供输送储存服务--报载

路透上海12月6日 -中国证券报周五报导，由国家能源局研究制定的油气管网设施公平开放监管办法正在征求各方意见，有望于2014年1月1日起实行。该征求意见稿提出，当油气管网设施有剩余能力时，应向第三方市场主体公平开放，提供输送、储存服务。

征求意见稿要求，在有剩余能力的情况下，油气管网运营企业应根据一定排序，即按现有输送（储存）合同用户，国家政策规定的优先类、鼓励类用户，申请、签订输送（储存）在先的新增用户进行排序，无歧视地对第三方开放管道设施。

此外，征求意见稿鼓励以自行协商或委托代理等方式由分属不同市场主体的上游用户向下游用户直接销售油气，并由上下游用户与油气管网设施运营企业签订三方合同或协议。

业内人士认为，该办法的出台将促使分销商跨过石油央企，直接与中小煤层气、煤制气和页岩气生产商接洽，磋商长期供气协议，从而推动国内天然气市场化改革的尽早形成。

近日来，关于石油天然气管网分拆、成立独立国家管网公司的传闻成为业内关注的热点，且中共十八大三中全会亦提出“网运分离”的意见。有业内人士表示，对于打破油气管道垄断，该征求意见稿应该比成立国家管网公司更具操作性。

报导还指出，在煤制气项目纷纷获得发改委“路条”的背景下，中国煤制气管道建设亦在提速，目前国内已建成三条，未来还将在新疆、内蒙古、甘肃、大同等地继续建设。

目前国内例如西气东输等长距离天然气管网，以及油运管道基本上由中国石油(601857.SS)(0857.HK)和中国石化(600028.SS)(0386.HK)等国有大型能源企业所垄断。

据不完全统计，新疆、内蒙古、甘肃、山西等省规划了一大批煤制气项目，总规模约2,000亿方/年。其中，新疆和内蒙古的规划产能占总产能的80%。目前各地煤制气项目中，已获核准的有四项，总产能规模151亿立方，取得路条的有10个。（完）

(发稿 林琦；审校 曾祥进)

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