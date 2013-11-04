德国情报机构称页岩气热潮将持续压低油价

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林10月31日 - 路透周四拿到的一份德国联邦情报局(BND)的分析报告称，由美国主导的页岩气热潮将对全球能源价格造成持久的影响，并将使原油价格跌至每桶80美元。
BND表示，美国页岩气热潮对全球市场的影响要比该机构今年早些时候的预测更强。
报告称：“美国非常规油气生产的效应将在未来10-20年显现。”
报告称，他们预计全球石油价格将大幅下挫，这将给俄罗斯、利比亚等油气生产国造成大问题，并引起中东地区的变动。
报告称，这种变动令伊朗、利比亚、委内瑞拉、也门等极度依赖油价高企的国家面临最大的风险。
分析还称原油价格可能会持续降至每桶80美元。
周三公布的一项路透调查显示，到2020年布伦特原油均价将为每桶95美元，较上年同期的类似调查预估下降了20美元。
调查访问了20名咨询师、银行和能源分析师，超过半数的受访者预计，不断增加的供应和燃料效率的提升将使油价降至每桶不到100美元。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)