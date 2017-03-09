石油巨头在价格战后尚须数年方可达致损益平衡

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透休斯敦3月9日 - 财务窘迫的产油商在确知近期油价涨势可持续下去以前，正斥资数以十亿美元计资金力图拉高产量；石油输出国组织(OPEC)减产促使油价近日上扬。
五大上市油企--BP(BP.L)、雪佛龙(Chevron)(CVX.N)、埃克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM.N)、皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS及道达尔(Total) (TOTF.PA)正致力于降低债务水位；12月底时其债务总额达2,970亿美元，将近为2012年负债水平的两倍。
然而，即使油价较一年前高出约70%，多数企业的现金流仍无法支应每年对股东的派息及扩张项目；而扩张计划对行业的长期生存而言至关重要。
花旗行业分析师估计，再加上债务利息等其他支出，其损益平衡点至少要到2020年才会到来。
“对于整个油气行业，资产负债表从未有过如此之差的情况，”Oppenheimer & Co石油行业分析师Fadel Gheit说道。他表示，石油生产商“情况已升级到了警戒状态。”
欲览大型石油企业的债务、现金流和资本支出情况，请点选：tmsnrt.rs/2mzgTVc
路透对近来油企对投资者发布的介绍和企业计划分析后发现，大部分大型油企将强力提升产量一直到至少2021年。
皇家荷兰/壳牌石油集团、埃克森美孚、雪佛龙及意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)等油企计划在未来五年共增产15%。
花旗集团预计，大油企还需要一年的时间，其营运现金收入才能够超过资本支出及派息的总和。花旗集团预计，大油企为了因应这两大成本，今年石油售价必须在每桶55-60美元的水平。(完)
(编译 龚芳/王琛；审校 李婷仪)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”