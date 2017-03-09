石油巨头在价格战后尚须数年方可达致损益平衡

路透休斯敦3月9日 - 财务窘迫的产油商在确知近期油价涨势可持续下去以前，正斥资数以十亿美元计资金力图拉高产量；石油输出国组织(OPEC)减产促使油价近日上扬。

五大上市油企--BP(BP.L)、雪佛龙(Chevron)(CVX.N)、埃克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM.N)、皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS及道达尔(Total) (TOTF.PA)正致力于降低债务水位；12月底时其债务总额达2,970亿美元，将近为2012年负债水平的两倍。

然而，即使油价较一年前高出约70%，多数企业的现金流仍无法支应每年对股东的派息及扩张项目；而扩张计划对行业的长期生存而言至关重要。

花旗行业分析师估计，再加上债务利息等其他支出，其损益平衡点至少要到2020年才会到来。

“对于整个油气行业，资产负债表从未有过如此之差的情况，”Oppenheimer & Co石油行业分析师Fadel Gheit说道。他表示，石油生产商“情况已升级到了警戒状态。”

欲览大型石油企业的债务、现金流和资本支出情况，请点选：tmsnrt.rs/2mzgTVc

路透对近来油企对投资者发布的介绍和企业计划分析后发现，大部分大型油企将强力提升产量一直到至少2021年。

皇家荷兰/壳牌石油集团、埃克森美孚、雪佛龙及意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)等油企计划在未来五年共增产15%。

花旗集团预计，大油企还需要一年的时间，其营运现金收入才能够超过资本支出及派息的总和。花旗集团预计，大油企为了因应这两大成本，今年石油售价必须在每桶55-60美元的水平。(完)