焦点：石油巨头料公布此波油价下跌来最糟业绩 减记为醒目内容

路透伦敦10月22日 - 石油巨头料将公布该行业开始下滑以来最糟糕的一轮财报，随着石油企业采取措施应对原油价格的进一步下跌，减记很可能成为第三季财报醒目的内容。

全球最大上市油气生产企业将在10月26日至11月12日期间公布财报，财报将暴露出，第三季油价较前季下跌17%对他们造成的打击到底有多严重。

燃料成本下降应该能对油企的炼油业务带来一点提振，但整体业绩受到的冲击可能较为严重。

“当季获利可能是本轮油价下跌以来最低的，”摩根士丹利的分析师说，并预计欧洲大型综合油企第三季净利同比平均下降60%。

在全球石油供应过剩的打压下，油价创下数十年来最惨烈的跌势，这促使石油巨头大幅削减投资预算，主要集中在成本高昂的勘探活动上。

其中最引人瞩目的是，皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)在阿拉斯加北极地区备受争议的钻探项目。壳牌上月宣布从楚科奇海(Chukchi Sea)撤离，可能导致资产减记41亿美元。

这笔巨额减记发生之际，正值投资者纷纷开始质疑，壳牌以700亿美元收购较小规模业者BG Group BG.L是否出价过高。

能源价格下跌加剧了壳牌为此项交易辩护的压力。壳牌指望未来通过这项交易，促进其在液化天然气(LNG)市场和巴西等海外市场的发展。

野村分析师表示，石油产业可能将出现更多减记，如果企业将未来数年的油价预估下调至每桶70美元左右，那么估计20%的上游投资都将面临风险。

第三季布兰特原油均价为每桶51.40美元，上年同期为105.60美元。

**BP问题明朗化**

BP(BP.L)的Macondo漏油事件和解，公司估计所需成本将约为540亿美元，但这让投资人终于明白了帐单规模。BP需在未来18年付清这笔账单，但瑞银分析师称，由于未来的财务情况变得可以预见，BP将能够继续寻找并购机会。

欧洲最大炼厂--法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA)是油价低迷的最大受益者之一。

该公司上周称，其欧洲炼油利润率指标在第三季升至每吨54.80美元，至少为12年以来最高。

行业分析师的投资建议千差万别，但道达尔仍是分析师推荐的首选之一。Statoil(STL.OL)和皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS目前也位列“买进“评级最多的个股之列。

预计股息仍将是不能动的一块。

目前为止，仅有意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)减少派息以因应油价疲弱，而其他公司则倾向于以股代息的计划，即以股票而非现金作为股息派发给股东。

其它即将公布财报的包括艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)、康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)、雪佛龙(Chevron)(CVX.N)、OMV(OMVV.VI)和Repsol(REP.MC)。

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