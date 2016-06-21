《KEMP专栏》对冲基金大砍原油期货多仓 令油价饱受压力

《KEMP专栏》油市波动和周期循环的固有属性 这次是否不同？
路透伦敦1月13日 - 自1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代油井以来，极端价格波动和强烈的周期性一直是油价和乃至石油产业的根本特征。
(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp 编译 龚芳/李婷仪/许娜
路透伦敦6月20日 - 由于油价涨势显露后继无力的迹象，对冲基金即于6月14日止当周将主要原油期货及期权净多仓大砍一成，或约6,300万桶原油。
据美国商品期货交易委员会(CFTC)及洲际交易所(ICE)发布的分析数据显示，原油净多仓当周降幅达2014年7月以来最大。
对冲基金及其他基金经理将三大主要布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)期货及期权合约净多仓，由逼近纪录高位的6.33亿桶，大砍至5.70亿桶。(tmsnrt.rs/28IVPRX)
ICE及纽约商业期货交易所(NYMEX)WTI原油净多仓则大减4,600万桶或19%，至1.98亿桶。(tmsnrt.rs/28IVSgJ)
ICE布兰特原油净多仓减少1,700万桶或4%，至3.72亿桶。(tmsnrt.rs/28IVWNj)
这阵子以来，对冲基金多仓集中化的现象，一向是油价短期下行的一大风险。
在今年前五个月当中，每当对冲基金试图藉由轧平多仓对油价涨势进行部份获利了结时，总令油价涨势陷于大幅逆转的危险当中。
一些更注重策略的对冲基金经理，一直等待多头平仓，伺机大举做空市场。
6月14日止的一周，对冲基金持有的多仓减少3,400万桶，但空仓增加了3,000万桶。
NYMEX WTI合约对大举做空油价的体现最为明显，6月14日止当周，对冲基金在该合约的空仓增加1,900万桶。
过去14天，对冲基金在NYMEX WTI合约的空仓从前次低点5,300万桶总计增加4,300万桶，增幅超过80%。
不出所料，对冲基金结清多仓和大举做空已导致油价涨势停滞，过去两周现货价和时间价差均遭遇压力(tmsnrt.rs/28IW67o)。
最接近到期日的期货合约，其价格疲态最为明显，造成正价差温和走阔(tmsnrt.rs/28ILfjo)。
一些分析师认为，与英国脱欧公投相关的金融市场风险担忧，是油价下跌的催化剂。
此外，也有迹象显示，油价上涨已开始刺激美国出现新的油气钻探活动。如果这种情况出现的太早，则将利空油价。
事实上，一旦油价停止上涨，交易商寻求削减多仓，油价通常将回落。
油价在1月底至6月初期间上涨近一倍，得益于基本面改善和动能驱动型交易。
上涨趋势结束后，油价有所回落基本在所难免。(参见《KEMP专栏》今年这波油价反弹之势已成强弩之末，5月11日)
从基本面来看，油价上涨和下跌的风险似乎很均衡，因为产出增长或强于预期与消费快速增长的影响可能相互抵消。
大多数分析师预计，2016年剩余时间至2017年全年，油价生产和消费将接近平衡。
短期内，关键问题在于，对冲基金结清多仓及大举做空是否将持续下去，并给油价和价差带来更多压力。
对冲基金多仓仍处于异常高水平，而空仓依然较少，因此未来几周还有结清多仓和做空的空间。(完)
(译文审校 孙茉莉/王兴亚/高琦)
路透伦敦1月13日 - 自1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代油井以来，极端价格波动和强烈的周期性一直是油价和乃至石油产业的根本特征。
伦敦金属交易所(LME)价格指数在2016年1月跌到2,049，为2009年1月那段惨淡日子以来最低；当年全球衰退情况似乎正不断加剧。
路透伦敦1月9日 - 去年年底时对冲基金积累了创纪录规模的原油期货和期权多仓，这在一定程度上推动了原油价格在2016年最后六周急剧上涨。