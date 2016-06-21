《KEMP专栏》对冲基金大砍原油期货多仓 令油价饱受压力

2016年3月24日在美国拍到的储油罐。 REUTERS/Nick Oxford/File Photo

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 龚芳/李婷仪/许娜

路透伦敦6月20日 - 由于油价涨势显露后继无力的迹象，对冲基金即于6月14日止当周将主要原油期货及期权净多仓大砍一成，或约6,300万桶原油。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)及洲际交易所(ICE)发布的分析数据显示，原油净多仓当周降幅达2014年7月以来最大。

对冲基金及其他基金经理将三大主要布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)期货及期权合约净多仓，由逼近纪录高位的6.33亿桶，大砍至5.70亿桶。(tmsnrt.rs/28IVPRX)

ICE及纽约商业期货交易所(NYMEX)WTI原油净多仓则大减4,600万桶或19%，至1.98亿桶。(tmsnrt.rs/28IVSgJ)

ICE布兰特原油净多仓减少1,700万桶或4%，至3.72亿桶。(tmsnrt.rs/28IVWNj)

这阵子以来，对冲基金多仓集中化的现象，一向是油价短期下行的一大风险。

在今年前五个月当中，每当对冲基金试图藉由轧平多仓对油价涨势进行部份获利了结时，总令油价涨势陷于大幅逆转的危险当中。

一些更注重策略的对冲基金经理，一直等待多头平仓，伺机大举做空市场。

6月14日止的一周，对冲基金持有的多仓减少3,400万桶，但空仓增加了3,000万桶。

NYMEX WTI合约对大举做空油价的体现最为明显，6月14日止当周，对冲基金在该合约的空仓增加1,900万桶。

过去14天，对冲基金在NYMEX WTI合约的空仓从前次低点5,300万桶总计增加4,300万桶，增幅超过80%。

不出所料，对冲基金结清多仓和大举做空已导致油价涨势停滞，过去两周现货价和时间价差均遭遇压力(tmsnrt.rs/28IW67o)。

最接近到期日的期货合约，其价格疲态最为明显，造成正价差温和走阔(tmsnrt.rs/28ILfjo)。

一些分析师认为，与英国脱欧公投相关的金融市场风险担忧，是油价下跌的催化剂。

此外，也有迹象显示，油价上涨已开始刺激美国出现新的油气钻探活动。如果这种情况出现的太早，则将利空油价。

事实上，一旦油价停止上涨，交易商寻求削减多仓，油价通常将回落。

油价在1月底至6月初期间上涨近一倍，得益于基本面改善和动能驱动型交易。

上涨趋势结束后，油价有所回落基本在所难免。(参见《KEMP专栏》今年这波油价反弹之势已成强弩之末，5月11日)

从基本面来看，油价上涨和下跌的风险似乎很均衡，因为产出增长或强于预期与消费快速增长的影响可能相互抵消。

大多数分析师预计，2016年剩余时间至2017年全年，油价生产和消费将接近平衡。

短期内，关键问题在于，对冲基金结清多仓及大举做空是否将持续下去，并给油价和价差带来更多压力。

对冲基金多仓仍处于异常高水平，而空仓依然较少，因此未来几周还有结清多仓和做空的空间。(完)