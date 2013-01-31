高油价是全球经济面临的最大忧虑--IEA经济学家

路透东京1月31日 - 国际能源署(IEA)首席经济学家Fatih Birol周四表示,布兰特原油价格处于高位,可能影响全球经济复苏,同时欧洲经济是决定2013年全球石油需求的关键.

布兰特原油周四徘徊在每桶115美元附近,未能远离逾三个月高位,因美国联邦储备委员会(美联储)承诺继续推行购债刺激计划,且欧元区数据强化对石油需求的乐观看法.

"眼下我最担心的是石油价格,"Birol在东京一行业研讨会召开前表示.

"当前油价处在高位,尤其是从全球经济复苏的脆弱状况而言,"他对路透表示.

"当前的经济形势并不像我们希望的那样,我相信当前的高油价本身对全球经济复苏努力构成重大挑战,"他补充说.

Birol表示,IEA可能上修对今年全球石油需求的预估,但要视欧洲经济的情况而定,那里的经济复苏将会对其它地区产生"溢出效应".

"在我看来,关键问题在于今年欧洲经济如何复苏,以及是否会复苏.欧洲是最薄弱的环节.如果欧洲面临重大困难,也将对全球经济乃至石油需求产生重大影响."他说.(完)

(编译 郑茵 审校 田建华)

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