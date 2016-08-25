美国原油期货大跌3% 因上周库存意外大增

路透纽约8月24日 - 油价周三下挫，美国原油期货收低约3%，此前美国公布的库存数据显示，上周原油库存意外大幅增加，令供应过剩的担忧重燃。美国为全球最大的石油消费国。

美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存增加250万桶，分析师预估为减少50万桶。

EIA公布，汽油和馏分油库存也增加，拉低油价。过去两周，油价因市场臆测石油输出国组织(OPEC)可能实施冻产而大多走强。

美国原油收低1.33美元，或2.8%，报每桶46.77美元。

布兰特原油收挫0.91美元,或1.8%，报每桶49.05美元。

Tyche Capital Advisors油市交易员Tariq Zahir称，每年的这个时候库存本来应该下降的。“但我们反而看到每一项的库存都在增加，这实在是令人大跌眼镜。市场再次预计错误，如果按预估，第三季市场供需就应开始恢复平衡了。”

美国墨西哥湾沿岸地区的汽油库存增至2013年来季节性最高水准。

美国汽油期货小幅收高，为油市中的唯一亮点，之前有多家炼厂发生故障，且投资人担心美国墨西哥湾可能遭飓风吹袭。

本月原油期货从熊市区域进入牛市区域，因投资人臆测OPEC将和俄罗斯为首的非OPEC产油国在下月阿尔及利亚会议上就冻产达成协议，油市供应过剩的忧虑缓和。(完)