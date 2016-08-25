美国原油期货大跌3% 因上周库存意外大增

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约8月24日 - 油价周三下挫，美国原油期货收低约3%，此前美国公布的库存数据显示，上周原油库存意外大幅增加，令供应过剩的担忧重燃。美国为全球最大的石油消费国。
美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存增加250万桶，分析师预估为减少50万桶。
EIA公布，汽油和馏分油库存也增加，拉低油价。过去两周，油价因市场臆测石油输出国组织(OPEC)可能实施冻产而大多走强。
美国原油收低1.33美元，或2.8%，报每桶46.77美元。
布兰特原油收挫0.91美元,或1.8%，报每桶49.05美元。
Tyche Capital Advisors油市交易员Tariq Zahir称，每年的这个时候库存本来应该下降的。“但我们反而看到每一项的库存都在增加，这实在是令人大跌眼镜。市场再次预计错误，如果按预估，第三季市场供需就应开始恢复平衡了。”
美国墨西哥湾沿岸地区的汽油库存增至2013年来季节性最高水准。
美国汽油期货小幅收高，为油市中的唯一亮点，之前有多家炼厂发生故障，且投资人担心美国墨西哥湾可能遭飓风吹袭。
本月原油期货从熊市区域进入牛市区域，因投资人臆测OPEC将和俄罗斯为首的非OPEC产油国在下月阿尔及利亚会议上就冻产达成协议，油市供应过剩的忧虑缓和。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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