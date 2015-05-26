版本:
中国
国际财经 | 2015年 5月 26日 星期二 14:40 BJT

油价若维持当前水平 美国产油商料将增加采油活动--高盛

路透新加坡5月26日 - 高盛称，如果美国油价持于每桶60美元附近，受惠于成本下降的页岩油厂商预计将增加采油活动。

“我们认为，鉴于回报提高，成本却下降了至少20%，如果西德克萨斯中质油(WTI)价格维持在每桶60美元附近，美国产油商将会增加采油活动，”高盛在报告中称。

油服机构Baker Hughes(BHI.N)的数据显示，美国采油商上周将活跃钻机数量仅减少了1台，暗示原油价格上涨或许令采油行业开始企稳，此前活跃钻机数量曾连续24周下降。

“上周的活跃钻机数量是体现这一反应的首个迹象，暗示产油商的处境感受愈发变得良好，”高盛分析师称。(完)

(编译 白云; 审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐