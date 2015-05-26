油价若维持当前水平 美国产油商料将增加采油活动--高盛

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透新加坡5月26日 - 高盛称，如果美国油价持于每桶60美元附近，受惠于成本下降的页岩油厂商预计将增加采油活动。
“我们认为，鉴于回报提高，成本却下降了至少20%，如果西德克萨斯中质油(WTI)价格维持在每桶60美元附近，美国产油商将会增加采油活动，”高盛在报告中称。
油服机构Baker Hughes(BHI.N)的数据显示，美国采油商上周将活跃钻机数量仅减少了1台，暗示原油价格上涨或许令采油行业开始企稳，此前活跃钻机数量曾连续24周下降。
“上周的活跃钻机数量是体现这一反应的首个迹象，暗示产油商的处境感受愈发变得良好，”高盛分析师称。(完)
(编译 白云; 审校 杜明霞)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。