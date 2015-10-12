如果供应过剩局面恶化 油价可能跌到生产成本--高盛

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透10月12日 - 高盛周一表示，如果当前的供应过剩发展到超过物流与存储能力的程度，原油价格可能跌到生产成本水平。
“基本面仍然疲弱，我们认为油市严重供应过剩，”高盛表示，重申三个月、六个月和12个月西德克萨斯中质油(WTI)价格预估分别为每桶42、40和45美元。
高盛亦维持三个月、六个月和12个月布兰特原油价格预估不变，分别是每桶47、45和49美元。
高盛预测，2015年原油日需求增长为162万桶，明年为128万桶。
高盛上周表示，油价近期涨势缺乏基本面支撑，可能发生逆转。该行重申其看法，认为油价可能在较长期内保持在较低水平。
高盛表示，关于整体大宗商品市场的“普遍看空观点”保持不变。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。