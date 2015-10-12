如果供应过剩局面恶化 油价可能跌到生产成本--高盛

路透10月12日 - 高盛周一表示，如果当前的供应过剩发展到超过物流与存储能力的程度，原油价格可能跌到生产成本水平。

“基本面仍然疲弱，我们认为油市严重供应过剩，”高盛表示，重申三个月、六个月和12个月西德克萨斯中质油(WTI)价格预估分别为每桶42、40和45美元。

高盛亦维持三个月、六个月和12个月布兰特原油价格预估不变，分别是每桶47、45和49美元。

高盛预测，2015年原油日需求增长为162万桶，明年为128万桶。

高盛上周表示，油价近期涨势缺乏基本面支撑，可能发生逆转。该行重申其看法，认为油价可能在较长期内保持在较低水平。

高盛表示，关于整体大宗商品市场的“普遍看空观点”保持不变。(完)