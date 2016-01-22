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国际财经 | 2016年 1月 22日 星期五 18:15 BJT

国际油价震荡态势将持续至2016年上半年以后--高盛

路透1月22日 - 高盛(GS.N)周五表示，油市过渡性“转折期”可能要持续到今年上半年以后，这段时期油价的特点将会是在每桶20-40美元的区间内大幅波动。

高盛在报告中写道，油市将进入转折期，即低油价迫使基本面进行调整，找到一个新的平衡点。

“油市的价格走势，真的不像是一个需求推动的熊市，”高盛表示。

高盛称，再平衡始于2015年第四季度，过剩供应估计在每日120万桶。(完)

(编译 王颖；审校 白云)

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