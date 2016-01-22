国际油价震荡态势将持续至2016年上半年以后--高盛

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透1月22日 - 高盛(GS.N)周五表示，油市过渡性“转折期”可能要持续到今年上半年以后，这段时期油价的特点将会是在每桶20-40美元的区间内大幅波动。
高盛在报告中写道，油市将进入转折期，即低油价迫使基本面进行调整，找到一个新的平衡点。
“油市的价格走势，真的不像是一个需求推动的熊市，”高盛表示。
高盛称，再平衡始于2015年第四季度，过剩供应估计在每日120万桶。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。