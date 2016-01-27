知名油市多头Andrew Hall认为 油价反弹时机已成熟

路透新加坡1月27日 - Astenbeck Commodities总裁、知名油市多头Andrew Hall称，经历过2015年的暴跌之后，油市上涨的时机已经成熟，因为产油商已接近满负荷运转，而供应风险在上升。Hall将2015年形容为“不好玩”的一年。据公司文件显示，因为看多油价，他经营的Astenbeck Commodities基金在这一年中惨跌逾35%，该基金所管理总资产缩水至21亿美元。

“对于任何投资大宗商品的人来说，去年都不怎么好玩...不确定的宏观经济环境以及美元的持续走强给油价带来强劲阻力，再加上油市有些供应过剩，导致油价下滑至数十年低点，”他在本月致投资者的信中表示。

尽管有分析师预期原油价格最低将跌至每桶10美元，但Hall表示，油价已经具备反弹的条件。

“过去五个月，石油行业环境急剧恶化...石油业无法在油价跌至50美元的水平正常运作，更别提40美元以下了，”他表示。

“现在一个很简单的事实就是，大家可接受的油市基调清一色地悲观，”他表示，“(但)油价最终还会回到能够创造供应而非破坏供应的水平...我们相信这一水准肯定会大大高于当前价位。”(完)