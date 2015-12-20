对冲基金六周来首次提高美国原油净多仓

路透12月18日 - 周五公布数据显示，对冲基金将美国原油多头仓位从纪录低位上调，因预期油价可能触底，这是六周来首次增加多头仓位。

美国商品期货交易委员会(CFTC)在最新周报中称，包括对冲基金和其他大型投机客在内的基金经理，11月初以来首次提高美国原油净多仓，开始显示偏多趋势。

“随着油价跌至七年低点促使一些投资者了结获利，过去一周空头确实在减少，而且其他人认为底部正在形成，”油市咨询机构Caprock Risk Management的Chris Jarvis表示。“但我认为下周大家仍会把油价推至新低。”

CFTC数据显示，12月15日止当周，基金经理将美国原油净多仓增加21,847口，至68,766口。

一周前的净多仓为46,919口，为2009年CFTC开始编撰这项数据以来的最低点。

美国原油近月合约CLc1周五触及2009年2月低点每桶34.29美元。布兰特原油近月合约LCOc1跌至每桶36.41美元，比2004年低点仅高0.21美元。

对冲基金经理Pierre Andurand 曾预计，到2016年第一季，油价将达到每桶25美元或更低。(完)