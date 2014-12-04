基金观点：OPEC决定出炉后油价料大幅震荡--基金经理Andurand

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透伦敦12月3日 - 曾经准确预测2008年油价大涨和崩跌的知名对冲基金经理Pierre Andurand表示，石油输出国组织(OPEC)做出让市场决定价格水平的决议后，油价料将大幅震荡，并称美国石油生产商将尝到苦头。
Andurand表示，在面临涌现大量美国页岩油的情况下，沙特阿拉伯不再试图控制原油供应。他麾下掌管着3.5亿美元的Andurand Capital Management通过押注油价下跌，上个月获利18%。
Andurand称，沙特不再通过调整产量来影响油价，意味着油市将更加波动，“这也意味着交易商可以利用这种更大的波动。”
OPEC上周决定保持产量不变以守卫其市场份额，而非减产以支撑油价，以期迫使面临较高成本的美国页岩油生产商放慢或削减产量。
Andurand之前执掌的BlueGold在2008年准确押注油价大涨及随后的崩跌，回报率超过200%。BlueGold于2011年关闭，2013年Andurand重新推出Andurand Capital。
Andurand在五周之前表示，油价可能跌至低见每桶50美元，该预测看起来愈发有先见之明。
油价自6月以来已经下跌近40%。有些分析师预测，油价跌破80美元会导致一些美国页岩油生产商停产，但该价格水准基本已经被下调。
“油价可能需要跌至介于现金成本和边际成本之间的一个水准，才能足以促使产量放缓，”Andurand说。
Andurand认为油价仍将跌至50美元左右，随后稳定在约60美元。最终，更加紧俏的市场会激发新的涨势。(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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