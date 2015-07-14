油价扭转跌势收高 因预计伊朗原油出口不会很快恢复

路透纽约7月14日 - 油价周二收高，扭转稍早跌势，此前投资人意识到伊朗同六大国达成核协议将不会马上消除对伊朗原油出口的制裁。

根据达成的协议，美国、欧盟和联合国将取消对伊朗的制裁，伊朗则以限制核计划作为交换。但分析师预计，出口限制仅会逐步消除。

“伊朗原油出口将慢慢恢复，不会在明年前，最有可能的是在明年下半年。”咨询公司Energy Aspects首席原油分析师Amrita Sen表示。

路透调查显示，伊朗一年内将仅能增加原油出口60%。

布兰特原油期货LCOc1收高0.66美元，或1.1%，报每桶58.51美元，盘中因伊朗达成核协议消息一度大跌近2美元。

美国原油期货CLc1收高0.84美元或1.6%，报53.04美元，盘中低见50.38美元。

在美国公布零售销售意外疲弱后，美元下滑，也扶助油价反弹。

西方对伊朗的制裁令伊朗原油日出口量几乎减半，至略多于100万桶。但目前全球石油市场已经每日供应过剩约250万桶。

今日稍晚，美国石油协会(API)将公布库存数据，路透访查的分析师预计上周美国原油库存减少120万桶。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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