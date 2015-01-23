版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 23日 星期五 09:57 BJT

国际油市：投资大亨伊坎称油价暴跌提供“良机”，但不急于入市

路透纽约1月22日 - 对石油公司亦有投资的亿万富翁伊坎周四表示，预计油价将进一步下跌，之后才会在需求升温的支撑下反弹。

“我认为油价将下跌，”伊坎接受采访时称，并表示这种大宗商品蕴含“良机”。

但他补充道，“我现在不会急于进入油市。”

这位维权投资者预计，未来原油需求将增加，但拒绝表示将是在何时发生。

油价 自6月以来已暴跌逾一半，拖累许多能源类股大跌。

标准普尔能源类指数 自6月中旬以来累计下挫约23%，油价下跌促使许多投资者抛售能源股。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐