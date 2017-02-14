全球商品：投机客柴油净多仓升至四年高位--ICE数据

路透伦敦2月13日 - 洲际交易所(ICE)周一公布的周度数据显示，基金经理对柴油上涨的押注升至四年高位，因天气寒冷和炼厂维护为柴油描绘出看涨图景。

数据显示，对布兰特原油上涨的押注略微下滑，尽管产出数据显示，产油国对减产协议的遵守程度很高。

ICE数据显示，截至2月7日的当周，投机客柴油净多仓增至100,726口，创2013年2月来最高。

柴油前景看好，因寒冷天气刺激实货需求，尤其是在地中海和北非地区。

鉴于欧洲和中东地区炼厂进行计划中的维护，对柴油的消费提振价格上涨，并使得阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)柴油库存数周来首次下降。