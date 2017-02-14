全球商品：投机客柴油净多仓升至四年高位--ICE数据

欧洲已公布经济指标--2017/5/24
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p
路透伦敦2月13日 - 洲际交易所(ICE)周一公布的周度数据显示，基金经理对柴油上涨的押注升至四年高位，因天气寒冷和炼厂维护为柴油描绘出看涨图景。
数据显示，对布兰特原油上涨的押注略微下滑，尽管产出数据显示，产油国对减产协议的遵守程度很高。
ICE数据显示，截至2月7日的当周，投机客柴油净多仓增至100,726口，创2013年2月来最高。
柴油前景看好，因寒冷天气刺激实货需求，尤其是在地中海和北非地区。
鉴于欧洲和中东地区炼厂进行计划中的维护，对柴油的消费提振价格上涨，并使得阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)柴油库存数周来首次下降。
ICE数据显示，上周布兰特原油净多仓减少逾10,000口，至462,860口，但仍接近12月触及的纪录高位477,861口。(完) (编译 杜明霞；审校 张涛)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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