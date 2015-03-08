油价因页岩油减产反弹 大涨需经济复苏--科威特石油部长

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透迪拜3月8日 - 科威特新闻社(KUNA)援引科威特石油部长奥马尔(Ali al-Omair) 报导称，页岩油产量下降引发国际油价反弹，但只要全球经济仍然迟滞，油价就不会大幅上涨。
科威特新闻社援引奥马尔周六晚间的讲话称，很多因素在影响油价，包括伊拉克和利比亚国内的动荡局势。当时奥马尔在巴林参加一次能源行业会议。
他表示，如果没有全球经济复苏来刺激需求，产量下降不会产生重大影响。
他称预测显示今年油价可能上涨，但可能还是处在每桶50-60美元之间。布兰特原油期货周五收于略低于60美元的水平，1月中旬触及接近45美元的低位。
在被问及石油输出国组织(OPEC)去年11月决定维持产量不变，而不是减产支撑油价时，奥马尔称应对油价下跌问题是所有石油生产国的共同责任，无论是否是OPEC成员国，但他没有详述。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
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