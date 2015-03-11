（更正）美元续升重创油价 布兰特原油价格跌幅较大

(更正：因英文原文有误，布兰特原油结算价应为56.39美元，非58.39美元)

路透纽约3月10日 - 美元周二大涨拖累油价大幅下跌，布兰特原油跌幅大于美国原油，因市场人士对近期布兰特原油的升水获利了结，交易商说。

预期美国将在年中升息，带动美元升至数年高位。

布兰特原油收低近4%。

美国原油收低逾3%，因美元上涨和预期最新一周库存数据将显示美国原油库存再创纪录高位，向油价施压。

美国原油跌幅小于布兰特原油，因预期比较美国其他地方，上周库欣原油库存增幅较小，市场人士押注美国原油和布兰特原油贴水将进一步收窄。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。

布兰特原油LCOc1结算价报56.39美元，下跌2.14美元，美国原油CLc1结算价报48.29美元，下滑1.71美元。

布兰特/美国原油价差跌至7.41美元，为一个月来最窄水平，尾盘报8.10美元，更接近周一收盘水平。

沙特阿拉伯新国王萨尔曼称，尽管油价下挫但将继续油气开采，承诺建立强劲多元化经济。

美国石油协会(API)将在周二2030 GMT公布上周美国原油库存数据。美国能源资料协会(EIA)在周三公布其库存数据。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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