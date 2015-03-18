油价劲升5% 因担心美国放慢升息步伐拖累美元大跌

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透纽约3月18日 - 油价周三跳升最多5%，因尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)为升息开启大门，但暗示将以更加缓慢的步伐收紧政策。
指标布兰特原油稍早交投震荡，美国原油走低，因上周美国原油库存水平连续第10周创纪录高位，库欣原油库存升至纪录峰值。库欣是美国原油合约交割点。
不过，美联储声明拖累美元大跌，带动油价急升。
布兰特原油LCOc1收涨2.40美元，或4.5%，报每桶55.91美元，在美联储声明后，布兰特原油劲升逾3美元。
美国原油CLc1收升1.20美元，或约3%，报每桶44.66美元。在美国政府公布上周美国原油库存数据后，美国原油下挫逾1美元。
成品油也上涨，和原油走势一致。纽约取暖油HOc1劲升约5%，美国汽油RBc1攀升4%。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。美联储声明强调，升息决定将取决于未来经济数据的表现。
在美联储声明公布后，美元兑一篮子主要货币.DXY下挫。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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