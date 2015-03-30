油价下滑 伊朗争取在周二限期前达成核协议

美国国际集团拟聘Duperreault为新任执行长--华尔街日报
路透5月11日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士的话报导称，美国国际集团(AIG) 计划任命Brian Duperreault为新任执行长。
路透纽约3月30日 - 油价周一延续上一交易日跌势，因伊朗与六大国试图达成协议；这可能令西方结束针对伊朗的制裁，那么将增加本已充裕的油市供应。
不过油价收盘远高于日低，因在3月31日达成协议限期仅剩24小时。
伊朗与六大国周日试图打破核问题谈判僵局，争取在两天后的截止期限以前达成初步协议，但有关官员谨慎表示，谈判仍存在破裂的可能。[nL3S0WV0ON]
不过由于离限期仅剩一天，美国政府发言人认为，同伊朗达成框架协议的机率仅为50-50。
这在尾盘给油价带来支撑，令油价在盘中一度大跌逾2%后仅小幅收低。上周五油价重挫5%。
布兰特原油期货LCOc1结算价跌0.12美元至每桶56.29美元，稍早一度下挫1.21美元。
美国原油期货CLc1结算价跌0.19美元报48.68美元，盘中一度下滑1.26美元。
除了伊朗问题外，油价也受到美元走强打压。
油市供应充裕，近期数据显示，全球日产量超过需求约150万桶。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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