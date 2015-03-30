油价下滑 伊朗争取在周二限期前达成核协议

路透纽约3月30日 - 油价周一延续上一交易日跌势，因伊朗与六大国试图达成协议；这可能令西方结束针对伊朗的制裁，那么将增加本已充裕的油市供应。

不过油价收盘远高于日低，因在3月31日达成协议限期仅剩24小时。

伊朗与六大国周日试图打破核问题谈判僵局，争取在两天后的截止期限以前达成初步协议，但有关官员谨慎表示，谈判仍存在破裂的可能。[nL3S0WV0ON]

不过由于离限期仅剩一天，美国政府发言人认为，同伊朗达成框架协议的机率仅为50-50。

这在尾盘给油价带来支撑，令油价在盘中一度大跌逾2%后仅小幅收低。上周五油价重挫5%。

布兰特原油期货LCOc1结算价跌0.12美元至每桶56.29美元，稍早一度下挫1.21美元。

美国原油期货CLc1结算价跌0.19美元报48.68美元，盘中一度下滑1.26美元。

除了伊朗问题外，油价也受到美元走强打压。

油市供应充裕，近期数据显示，全球日产量超过需求约150万桶。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。