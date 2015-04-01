油价跳涨 因美国原油产量下降且伊朗核会谈仍在继续

路透纽约4月1日 - 油价周三上涨多达5%，结束连跌三日的頽势，因美国原油产量在两个月来首次下降，且美国政府公布的最新一周原油库存增幅没有原先担心的多。

市场焦点从伊朗核会谈转到美元，因美元周三回落。自上周五以来，伊朗核会谈抑压油价表现。美元走低，令原油等美元计价的商品对持有其他货币的投资者来说更有吸引力。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，在截至3月27日该周，美国原油日产量下降0.4%，至940万桶，为1月底以来首周下降。

EIA称，上周美国原油库存增加480万桶，至4.714亿桶，连续第12周触及纪录高位。

路透调查显示，分析师平均预期上周美国原油库存增加420万桶，一些分析师原本担心升幅更大，因美国石油协会(API)周二称上周美国原油库存增加520万桶。

“无论如何，原油生产数据更重要，因它显示期待以久的原油产量下降的趋势即将开始，美国钻井平坦数量下降导致原油产量减少，”Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow说。

美国原油期货CLc1收涨2.49美元，或5.2%，报每桶50.09美元。

布兰特原油LCOc1收高1.99美元，或3.6%，报57.10美元。

伊朗和六大国在瑞士举行的会谈就伊朗核计划达成初步协议靠近一步，这次马拉松式的会谈在周三继续进行，但双方就撤销联合国对伊朗的制裁和伊朗未来的核研究等关键细节并未达成一致。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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