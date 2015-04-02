油价大跌近4% 伊朗和国际六方达成初步协议

路透纽约4月2日 - 布兰特原油周四大跌近4%，伊朗和国际六方就伊朗核计划达成初步协议，尽管官方定下六月举行进一步会谈，且分析师不清楚伊朗何时可获准出口更多原油。

交易商紧盯着伊朗和六大国在瑞士洛桑举行逾一周的伊朗核计划会谈，伊朗和六大国努力协商以达成一致。如果双方将达成全面核协议，将可减低以美国牵头的对伊朗的制裁。伊朗制裁已令该国原油出口减半。

伊朗外长扎里夫在记者会上表示，如果在6月30日伊朗和六大国达成“未来全面协议”，伊朗遵守核相关条款的情况下，针对伊朗的制裁将被取消。

“如果核协议没有在6月底前签定，从目前至那时可能会出状况，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

前美国总统乔治布什顾问、现领导能源研究公司Rapidan Group的Bob McNally表示，伊朗将要需要更大的耐性，因“伊朗制裁很可能要等到今年底或明年初才会撤走。”

布兰特原油期货LCOc1收低2.15美元，或3.8%，报每桶54.95美元，较日内低位高约1美元。

美国原油期货CLc1收低0.95美元，或2%，报每桶49.14美元，稍早下挫约2美元。

“我认为市场反应过度，现在略为缓和下来，因考虑到(核会谈)还有很多工作要做，”Energy Management Institute高级合作伙伴Dominick Chirichella说。

伊朗制裁将该国原油出口从2012年的每日250万桶降至目前大约每日110万桶。伊朗储存了大约3,000万桶原油，一旦获准出口就可能涌入市场。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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