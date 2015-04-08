油价从今年高位骤降6% 因库存急增且沙特产量创纪录

美元兑日圆升至八周高位 因风险胃纳改善
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透纽约4月8日 - 原油价格周三劲跌6%，上日触及今年最高收位，因美国原油库存大幅增加和沙特产量创纪录，使油市持续复苏的说法消失得无影无踪。
美国政府数据显示，上周美国原油库存大幅增加1,095万桶，为预期增幅的逾三倍，至4.8239亿桶，创下2001年来最大单周增幅。美国俄克拉荷马州库欣原油库存增加120万桶，远多于预期。
该数据令油价延续早盘跌势。沙特3月日均原油产量约为1,030万桶，为历来最高月度纪录。这一消息在周三早盘拖累油价下滑。
布兰特5月原油期货LCOc1结算价报每桶55.55美元，大跌3.55美元，或6%。
美国5月原油期货CLc1结算价报每桶50.42美元，劲跌3.56美元，或6.6%。美国原油周二收报近54美元，此为12月30日来最高收位。
Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说，美国数据“非常利空”。
上周汽油库存增加81.7万桶，分析师预期为减少100万桶，因炼厂产能使用率上升。
美国RBOB汽油期货RBc1结算价报每加仑1.7392美元，下挫12.17美分，或6.54%。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)3月会议记录显示，会上决策者承认海外经济给美国经济构成风险，且年初经济表现疲弱，但他们仍充分相信，美国经济的复苏力道将继续为联储在今年晚些时候升息奠定基础。联储3月会议为在6月升息开啓大门，会议记录称，“数位与会委员”在会上表示，他们预计未来的经济数据将为6月升息提供理据。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透纽约/伦敦5月10日 - 金价周三转跌，但持于前日触及的八周低 位之上，因美国总统特朗普突然意外解雇FBI局长科米打压美股，但进一 步升息的预期抑制金价升幅。 美股和美元下跌，因风险意愿减弱，市场担心特朗普解雇FBI局长科 米可能令其推进税改计划变得更难。 1747 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,218.95美元，持于周 二触及的两个月低位1,213.81美元之上，但随着美国10年期公债收益率上涨，金价转跌。 美国6月期金收高0.2%，报1,218.90美元。 “在前几日大幅下跌后，今日试图企稳，”德国商业银行分析师Cars ten Fritsch称，“特朗普解雇科米，增加了不确定性，股市升势看似暂 停了。” “特朗普和朝鲜的不可预见性提醒市场，地缘政治风险没有完全消失 ，只是暂时冬眠了，”丹麦盛宝银行商品研究主管Ole