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国际财经 | 2015年 4月 9日 星期四 07:12 BJT

油价从今年高位骤降6% 因库存急增且沙特产量创纪录

路透纽约4月8日 - 原油价格周三劲跌6%，上日触及今年最高收位，因美国原油库存大幅增加和沙特产量创纪录，使油市持续复苏的说法消失得无影无踪。

美国政府数据显示，上周美国原油库存大幅增加1,095万桶，为预期增幅的逾三倍，至4.8239亿桶，创下2001年来最大单周增幅。美国俄克拉荷马州库欣原油库存增加120万桶，远多于预期。

该数据令油价延续早盘跌势。沙特3月日均原油产量约为1,030万桶，为历来最高月度纪录。这一消息在周三早盘拖累油价下滑。

布兰特5月原油期货LCOc1结算价报每桶55.55美元，大跌3.55美元，或6%。

美国5月原油期货CLc1结算价报每桶50.42美元，劲跌3.56美元，或6.6%。美国原油周二收报近54美元，此为12月30日来最高收位。

Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说，美国数据“非常利空”。

上周汽油库存增加81.7万桶，分析师预期为减少100万桶，因炼厂产能使用率上升。

美国RBOB汽油期货RBc1结算价报每加仑1.7392美元，下挫12.17美分，或6.54%。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)3月会议记录显示，会上决策者承认海外经济给美国经济构成风险，且年初经济表现疲弱，但他们仍充分相信，美国经济的复苏力道将继续为联储在今年晚些时候升息奠定基础。联储3月会议为在6月升息开啓大门，会议记录称，“数位与会委员”在会上表示，他们预计未来的经济数据将为6月升息提供理据。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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