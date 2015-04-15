油价急升 因上周美国原油库存增幅小于预期

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透纽约4月15日 - 油价周三上涨，美国原油跳涨近6%至今年峰值，此前政府数据显示上周美国原油库存增幅小于市场预期。
美国能源资料协会(EIA)称，尽管美国原油库存连续第14周触及纪录高位，但最新一周库存仅增加130万桶，至4.8369亿桶，周度升幅为截至1月2日该周来最小。
上周库存增幅低于路透访问分析师预期的增加410万桶。
5月美国原油CLc1劲涨3.10美元，收报每桶56.39美元，为今年最高收位，盘中升至56.69美元的日内高位，为近月原油合约自12月24日来最高水平。
布兰特和美国原油价差LCO-CL1=R缩窄至3.34美元，收报3.93美元。3月初时为超过13美元。
近月5月布兰特原油LCOc1到期，该合约上涨1.89美元，收报60.32美元。布兰特原油合约在2月触及今年高位每桶63美元。
交投更活跃的6月布兰特原油LCOM5上升3.51美元，收报每桶63.32美元，令6月/5月合约溢价LCOc1-LCOc2盘中升至3.37美元。
布兰特原油和美国原油周二均升穿其100日移动均线。
“上周美国原油库存升幅较小和汽油库存减少推高油价，且吸引一些技术性买盘，”Tradition Energy资深分析师Gene McGillian说。
EIA称，上周汽油库存减少210万桶，减幅大于预期，提振美国RBOB汽油RBc1上扬0.1美元，至每加仑1.9360美元，此为3月初来最高结算价。
据国营电视台报导，伊朗总统哈桑·鲁哈尼周三表示，若不全数解除制裁，将不会与六大国达成核协议。伊朗核协议的不确定性支撑油价。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)