也门冲突令油价涨至今年新高 扭转早盘跌势

路透纽约4月16日 - 原油期货周四跳升至2015年新高，前盖达组织(al Qaeda/基地组织)武装份子组成的也门叛军控制了也门南部一个主要油港的消息，刺激油价转跌为升。

也门叛军控制的油港原油日均出口量达12-14万桶，是也门哈德拉毛(Hadramout)地区一个主要油港。

尽管也门是相对较小的产油国，但也门暴力冲突不断升级，令人对其邻国沙特阿拉伯的忧虑加重。

6月布兰特原油LCOc1上涨0.66美元，收报每桶63.98美元，从62.00美元日内低位攀升，且触及近月布兰特原油今年最高64.95美元。

5月美国原油CLc1上升0.32美元，收报每桶56.71美元，在跌至日内低位55.07美元反弹后触及今年高位57.42美元。

布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R回到每桶5美元以上，周三收窄至3.34美元。周三5月布兰特原油到期。

美元下滑，也对油价带来些许提振。

油价在周四早盘下跌，当时石油输出国组织(OPEC)在月报中表示，3月OPEC日产量上升81万桶，尽管低油价开始对美国产出构成压力。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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