也门冲突令油价涨至今年新高 扭转早盘跌势

独家：美国华平投资集团聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透纽约4月16日 - 原油期货周四跳升至2015年新高，前盖达组织(al Qaeda/基地组织)武装份子组成的也门叛军控制了也门南部一个主要油港的消息，刺激油价转跌为升。
也门叛军控制的油港原油日均出口量达12-14万桶，是也门哈德拉毛(Hadramout)地区一个主要油港。
尽管也门是相对较小的产油国，但也门暴力冲突不断升级，令人对其邻国沙特阿拉伯的忧虑加重。
6月布兰特原油LCOc1上涨0.66美元，收报每桶63.98美元，从62.00美元日内低位攀升，且触及近月布兰特原油今年最高64.95美元。
5月美国原油CLc1上升0.32美元，收报每桶56.71美元，在跌至日内低位55.07美元反弹后触及今年高位57.42美元。
布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R回到每桶5美元以上，周三收窄至3.34美元。周三5月布兰特原油到期。
美元下滑，也对油价带来些许提振。
油价在周四早盘下跌，当时石油输出国组织(OPEC)在月报中表示，3月OPEC日产量上升81万桶，尽管低油价开始对美国产出构成压力。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)