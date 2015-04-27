油价下滑 因供应充裕抵消也门战事升级及钻井平台减少的影响

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约4月27日 - 油价周一收低，因全球供应充裕，盖过了来自也门冲突升级以及美国原油钻井平台数量减少带来的支撑，且在油价上周触及今年高位后，交易商保持谨慎。
美国商业原油库存连升15周，至创纪录的4.89亿桶，尽管近期钻探活动减少。
布兰特6月原油LCOc1收低0.45美元，报每桶64.83美元，盘中在64.40-65.61美元之间波动。上周五触及65.80美元的今年高位。
美国6月原油期货CLc1收低0.16美元，报每桶56.99美元，盘中在56.52-57.89美元之间波动。上周四美国原油期货升至58.41美元的今年高位。
布兰特原油期货较美国原油期货CL-LCO1=R溢价周一触及8.33美元，但收盘报7.84美元，低于上周五触及的8.43美元高位。
沙特阿拉伯石油部长欧那密对中国表示，准备好增加对中国的原油供应，这进一步显示供应充裕。
据Baker Hughes数据，美国活跃的原油钻井平台数量连续第20周减少，降至2010年以来最低，激起对美国油产量将减少的预期。
不过尽管钻井活动减少，但根据路透初步调查，预计上周美国原油库存将再度增加，汽油和馏分油库存也将上升。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。