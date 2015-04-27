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国际财经 | 2015年 4月 28日 星期二 07:22 BJT

油价下滑 因供应充裕抵消也门战事升级及钻井平台减少的影响

路透纽约4月27日 - 油价周一收低，因全球供应充裕，盖过了来自也门冲突升级以及美国原油钻井平台数量减少带来的支撑，且在油价上周触及今年高位后，交易商保持谨慎。

美国商业原油库存连升15周，至创纪录的4.89亿桶，尽管近期钻探活动减少。

布兰特6月原油LCOc1收低0.45美元，报每桶64.83美元，盘中在64.40-65.61美元之间波动。上周五触及65.80美元的今年高位。

美国6月原油期货CLc1收低0.16美元，报每桶56.99美元，盘中在56.52-57.89美元之间波动。上周四美国原油期货升至58.41美元的今年高位。

布兰特原油期货较美国原油期货CL-LCO1=R溢价周一触及8.33美元，但收盘报7.84美元，低于上周五触及的8.43美元高位。

沙特阿拉伯石油部长欧那密对中国表示，准备好增加对中国的原油供应，这进一步显示供应充裕。

据Baker Hughes数据，美国活跃的原油钻井平台数量连续第20周减少，降至2010年以来最低，激起对美国油产量将减少的预期。

不过尽管钻井活动减少，但根据路透初步调查，预计上周美国原油库存将再度增加，汽油和馏分油库存也将上升。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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