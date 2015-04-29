油价创今年高位 因库欣原油库存五个月来首次减少

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透纽约4月29日 - 油价周三创今年高位，此前数据显示库欣(美国原油期货合约交割地)的原油库存五个月来首次减少，显示油市供应过剩的情况可能开始缓解。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周原油库存增幅小于预期，也扶助市场人气，但一些交易商认为市场忽略了产量增加等利空因素。
本月油价展开自去年6月油价大跌以来最强劲的反弹。
美国原油期货本月势将收高近23%，布兰特原油期货本月升幅也有近两成，这将是2009年5月全球经济开始从金融危机中反弹以来最大月度升幅。
布兰特原油期货LCOc1收高1.20美元，报每桶65.84美元，盘中触及66.72美元的今年高位。
美国原油期货CLc1收高1.52美元，收报每桶58.58美元，盘中触及59.33美元的今年高位。
政府数据显示，上周美国原油库存连续第16周创纪录，但190万桶的升幅低于美国石油协会(API)公布的420万桶升幅及预估的230万桶升幅。
库欣库存下滑51.4万桶，为11月来首见，但美国上周原油产量小增。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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