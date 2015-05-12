油价急升3% 因美元走软和OPEC上调全球石油需求增长预估

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月12日 - 油价周二急升多达3%，因美元走软提振以其计价的商品价格，以及石油输出国组织(OPEC)小幅上调全球石油需求增长预估。
也门战事引发对中东石油供应安全的担忧，这也扶助提振油价。
美元走软使以其计价的原油和其他商品价格相对于持有欧元和其他货币的投资者更便宜。
OPEC将今年全球石油日需求增长预估上调至118万桶，高于之前预估的117万桶。
以沙特为首的联军空袭与伊朗结盟的胡塞叛军位于也门首都萨那的火箭基地，导致90人死亡，300人受伤。双方将从周二晚些时候开始停火。尽管也门的石油产量较低，但该国距离石油运输航线很近，从而引发对中东石油供应安全的担忧。
美国原油期货收涨1.50美元，或2.5%，报每桶60.75美元。
布兰特原油期货收高1.95美元，或3%，报每桶66.86美元。
“市场在多空两种因素间纠结，一方面美元走软和诸如今天这样的地缘政治紧张局势提振油价，另一方面，大量西非原油船货找不到买家等基本面消息打压油市，”Lipow Oil Associates的总裁Andrew Lipow表示。
美国石油协会(API)将在2030GMT公布上周库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在周三公布库存数据。
周二，EIA将美国2015年原油日产量增长预估从55万桶下调至53万桶，将明年原油日产量增长预估从8万桶下调至2万桶。
高盛称，近期油价上扬“过快”，且相对于当前和预期的基本面油价过高。
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。