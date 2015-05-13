油价先扬后抑 尽管上周原油库存减少但仍接近纪录高位

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月13日 - 油价周三先扬后抑，终盘收跌，因尽管美国原油库存连续第二周减少，但供应充裕的忧虑仍重压市场。
美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，截至5月8日当周原油库存减少220万桶，至不到4.85亿桶，分析师预期为增加38.6万桶。汽油和馏分油库存也减少。
但目前的库存较一年前高出近9,000万桶，分析师和交易商还预计，石油产量和进口将快速下降，但目前尚未发生。
EIA数据公布后油价应声上扬，但市场不久从高位回落，终盘收跌。
“看起来像是传言买入，消息出炉后卖出的模式，”纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff说。
美国原油期货CLc1收跌0.25美元，报每桶60.50美元，盘中攀升至61.85美元。
布兰特原油期货LCOc1收报每桶66.81美元，下跌0.05美元，稍早急升至68.17美元。
原油期货过去六周累积攀升20-25%，因有迹象显示在美国驾车高峰期来临前需求增长，可能缓解供应过剩的局面。
“我们需要每日减产至少150万桶才能使市场实现供需平衡，但鉴于到目前为止美国减产幅度很小，以及石油输出国组织(OPEC)想要尽可能多地生产，这似乎不太可能实现。”
稍早美元指数.DXY跌至三个月低位也扶助支撑油市。(完)
(编译 母红; 审校)
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