油价上扬 因需求增长带来的提振盖过美元走强造成的拖累

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透阿尔伯塔省卡尔加里5月25日 - 原油期货周一上扬，因全球需求增长抵消了美元走强的拖累，尽管美国和多个欧洲市场休市导致市场成交清淡。
1750 GMT，近月布兰特原油期货LCOc1上扬0.53美元，报每桶65.90美元，之前触及日内低位64.72美元。美国原油期货CLc1小涨0.08美元，报每桶59.80美元。
数据显示，亚洲和美国石油需求强劲，支撑市场。
“全球石油需求继续支撑油市的上行势头，4月数据显示，尽管油价上扬，但并未出现需求放缓的迹象，”Energy Aspects在一份报告中称。
日本财务省表示，4月海关批准石油进口按年增长9.1%，每日至362万桶。
上月，中国的原油进口触及创纪录的每日740万桶，尽管该国成长放缓，但汽车销售仍然良好。
美国从周一阵亡将士纪念日开始正式进入夏季驾车出行高峰期，美国汽车协会表示，长周末期间的公路旅行预计将达到10年高位。
美元兑欧元和日圆EUR=JPY=持于约两个月高位，美元指数.DXY触及一个月峰值。
“总体基本面仍直指市场供应充裕，这将继续抑制油价，”巴克莱称。
伊朗通讯社援引该国油长报导称，计划到2016年3月将石油日产量提高17万桶。(完)
(编译 母红; 审校)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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