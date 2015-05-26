油价走低 因美元上扬且供应充裕

路透纽约5月26日 - 油价周二下跌近3%，因美元走强重压以美元计价的原油期货，另外，市场担忧近期油价反弹可能刺激美国的石油生产活动。

美元指数.DXY急升，因希腊债务危机和西班牙民众反对撙节的意愿日益强烈的迹象重压欧元。

“对希腊是否有能力偿债的担忧，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)看似更接近升息提振美元，油价受压，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。

上周五公布的数据显示，上周美国石油钻机数量仅减少1座，且高盛表示，目前的油价将会刺激石油开采活动，使油市面临的阻力进一步增加，其中包括石油输出国组织(OPEC)的供应不断增加。

伊朗周日表示，OPEC不可能在6月5日的会议上调整产量上限。

7月布兰特原油期货LCOc1跌1.80美元，或2.75%，收报每桶63.72美元，为4月22日以来最低结算价。今日的日低为63.29美元，是4月23日跌至62.88美元以来最低。

美国7月原油期货CLc1下跌1.69美元，或2.83%，收报每桶58.03美元，日低为57.71美元。

“重压油价的主要因素是美元大幅走强，”德国商业银行的分析师Carsten Fritsch说，“另外，持续了23周的美国开采活动放缓的趋势看似已经停止。”(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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