油价因美元上涨而下挫3% 等待库存数据公布

路透纽约5月27日 - 油价周三下挫最多3%，连跌第二日，因美元急升拖累油市，市场正等待美国原油库存数据公布。

汽油RBc1和取暖油期货HOc1各跌逾2%，因市场押注在维修期结束后，美国炼厂将会满负荷运作。

美元兑主要货币飙升，因臆测美国将在今年升息。

布兰特原油LCOc1收低1.66美元，或2.6%，报每桶62.06美元。

美国原油CLc1收跌0.52美元，或1%，报每桶57.51美元。

布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R收窄至4.50美元，此为4月中来最低。

美国石油协会(API)将在2030 GMT公布上周美国原油和成品油库存数据。美国能源资料协会(EIA)的数据将在周四出炉。

路透调查显示，接受访问的九位分析师预估均值为，上周美国原油库存减少90万桶，连续第四周减少。

但一些交易商认为，上周原油库存实际上可能增加，即使在本周一美国阵亡将士纪念日假期来临前汽油需求增加。

“如果你想从这些数据中寻找价格反弹的动因，你可能会落空，所以美元强势对油价施加压力，”Again Capital合伙人John Kilduff说。

Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch看法也是如此。他表示，“我们仍然认为美元上涨，是导致美国原油和布兰特原油期货进一步跌向我们的目标价49和54美元的必要条件。”

Kilduff称，尽管他预计上周汽油库存减少200万桶，但预料原油库存将增加约50万桶。

Ritterbusch预期，上周原油库存增加约200万桶，汽油库存减少80万桶。Citi Futures预计，上周原油库存减少250万桶，汽油库存增加100万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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