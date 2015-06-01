油价下跌 因OPEC产量上升且美元走强

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约6月1日 - 油价周一下跌最多1%，在周五大涨后回落，因美元走强，且担心供应仍然居高不下，预料OPEC在本周会议上将维持其高产量目标不变。
路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)5月原油供应进一步增加，至两年半高位每日3,122万桶。
OPEC产量的增加，使其进一步超过每日3,000万桶的目标，突显出最大出口国沙特和其他主要成员国对市场份额的重视。
OPEC将于周五开会，外界预期不会改变目前产量政策，将令全球油市在可预见的将来继续保持充足的供应。
“OPEC原油产量继续高于目标，且远超市场对其原油的需求，”德国商业银行资深原油分析师Carsten Fritsch说。
美元兑一篮子主要货币周一上涨0.5%，受强于预期的美国建筑支出和希腊债务问题提振。
布兰特原油期货LCOc1收低0.68美元，或1%，报每桶64.88美元。
美国原油CLc1下跌仅0.01美元，收报每桶60.20美元，稍早和布兰特原油一起下跌超过1%。
一些人士将美国原油相对强劲归因于美国汽油需求上升，美国驾驶高峰期已经开始。
市场消息人士称，市场信息公司Genscape提供的数据显示，在周二至周四，美国俄克拉荷马州库欣原油库存减少超过110万桶。库欣是美国原油期货合约交割点。
高盛维持对原油利空的看法。高盛表示，预计第四季美国原油日产量较上年同期增长15.5万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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