油价上扬多达2% 因美元走软和预计美国库存续降

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约6月2日 - 油价周二攀升高达2%，受助于美元走软，以及预期上周美国原油供应可能连降第五周。
石油输出国组织(OPEC)在本周会议上缺乏减产意愿，全球石油供应将保持充裕的可能性仍是市场的一大隐忧，但并未立即影响油价。
OPEC油长周五将在维也纳开会，决定未来六个月的产量政策。
OPEC的石油日产量已超出需求多达200万桶，不过，分析师预计随着需求增加，油市将最终实现供需平衡。
尽管OPEC不愿减产是油市的一大不利因素，但美元走软使以美元计价的原油对持有欧元和其他货币的投资者而言更便宜。欧元兑美元录得3月中以来最大单日涨幅，因押注希腊将与债权人达成债务协议。
另外，预期美国政府将在周三宣布上周美国原油库存连续第五周下降也支撑油价。一项路透调查显示，分析师预计上周美国原油库存减少200万桶。美国石油协会(API)将在2030 GMT公布上周石油库存数据。
“美元主导今日油市，另外，很多人预期美国原油库存继续减少，”Tradition Energy的分析师Gene McGillian表示。
布兰特原油期货收涨0.61美元，或1%，报每桶65.49美元。
美国原油期货收报每桶61.26美元，上扬1.06美元，或1.8%。
最具影响力的OPEC成员国沙特的油长欧那密预计，全球石油需求将在今年下半年增加，供应将减少，显示该国极力主张的保卫市场份额的OPEC策略开始起效。
包括摩根士丹利在内的数家银行和分析师认为，OPEC可能上调产量目标，承认过去数月的产量高出目标。但多数预计该组织将保持产量目标不变。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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