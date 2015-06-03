美国原油库存减少但油价仍大跌3% OPEC会议前市场人气低迷

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约6月3日 - 油价周三大跌近3%，交易商和投资者没有理会美国原油库存连续第五周减少，反而将焦点放在美国进入公路交通高峰期后，包括柴油在内的馏分油库存急增。
周五石油输出国组织(OPEC)会议举行前，油市人气低迷，也令油价承压。OPEC预料不会理会任何减产的呼吁，原油日产量将继续高于需求200万桶。
美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存减少195万桶，高于路透调查显示分析师预期的增加170万桶。
库欣原油库存也减少。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。
汽油库存也下降。
但馏分油库存增加380万桶，为预估增加110万桶的近四倍。馏分油包括柴油和取暖油。
美元走势逆转和OPEC会议前的利空人气本已令油市交投震荡，但在EIA数据公布后，油价短暂缩减跌幅，但在下午交易中将跌幅扩大至3%。
布兰特原油LCOc1结算价报每桶63.80美元，下跌2.6%，或1.69美元。
美国原油CLc1结算价报每桶59.64美元，下跌2.6%，或1.62美元。
美国超低硫柴油期货HOc1收低约3%，汽油期货RBc1下挫1%。
“我认为，油价(在EIA数据)公布之初缩减跌幅，之后扩大跌幅，说明市场不认为这是一份非常利多的报告，”Gene McGillian of Tradition Energy分析师Gene McGillian表示。
McGillian说，汽油和馏分油库存持续减少可能才是反应需求状况的真正指标。
德国商业银行分析师Carsten Fritsch的看法也是这样。“在库存减少和美元不断下跌的情况下，油市没有上涨，看来油价容易下行。”
石油输出国组织(OPEC)未来几个月料将继续以接近满载的高速度生产石油，对去年以市场休克疗法重振需求并击退竞争对手的效果感到满意。周二晚间一名OPEC波斯湾(海湾)成员国高层代表向路透表示，“波斯湾OPEC成员国间已经有维持产出上限不变的共识，”在这之前四个核心波斯湾OPEC成员国已于当日稍早召开非正式会议。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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