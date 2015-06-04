油价在OPEC会议前再度重挫 担忧欧债收益率攀升削弱油市投资

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约6月4日 - 油价周四连续第二日重挫近3%，市场预计石油输出国组织(OPEC)将在周五的会议上保持产量目标不变，且担忧欧债收益率持续攀升可能导致油市的投机资金减少。
OPEC周五将在维也纳举行会议，预计将不顾部分产油国近期提出的要求削减供应以支撑油价的呼吁，继续保持每日3,000万桶的产量目标。OPEC的实际日产量较目标高出约200万桶。
交易商还关注周五公布的美国5月就业数据，以及美国最新周度石油钻机数据。
美国就业数据增强，可能推高美元，进而损及对原油等以美元计价的商品的海外需求。美国石油钻机数量减少的速度放缓可能意味着未来产量将增加，这是又一个利空因素。
在周四的交易中，10年期德债收益率触及八个月高位，之前录得1998年以来最大两日涨幅。德债较可比美债的收益率差收窄至四个月来最窄水平。
“今日宏观因素和公债收益率对油市产生的影响与石油供应和OPEC会议旗鼓相当，”纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示。
“德债收益率攀升可能导致欧洲信贷环境收紧，很显然，这可能会拖累成长，并导致投机客的命脉--市场热钱减少，其中包括油市的热钱，”Kilduff说。
布兰特原油期货LCOc1收跌1.77美元，或2.8%，报每桶62.03美元。
美国原油期货CLc1也重挫2.8%，或1.64美元，收报每桶58美元。
尽管市场人气偏空，但OPEC最具影响力的成员国沙特上调了7月给亚洲买家的指标阿拉伯轻质原油的售价，称因该地区需求强劲，且在夏季这几个月国内石油消费增加。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)