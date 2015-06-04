油价在OPEC会议前再度重挫 担忧欧债收益率攀升削弱油市投资

路透纽约6月4日 - 油价周四连续第二日重挫近3%，市场预计石油输出国组织(OPEC)将在周五的会议上保持产量目标不变，且担忧欧债收益率持续攀升可能导致油市的投机资金减少。

OPEC周五将在维也纳举行会议，预计将不顾部分产油国近期提出的要求削减供应以支撑油价的呼吁，继续保持每日3,000万桶的产量目标。OPEC的实际日产量较目标高出约200万桶。

交易商还关注周五公布的美国5月就业数据，以及美国最新周度石油钻机数据。

美国就业数据增强，可能推高美元，进而损及对原油等以美元计价的商品的海外需求。美国石油钻机数量减少的速度放缓可能意味着未来产量将增加，这是又一个利空因素。

在周四的交易中，10年期德债收益率触及八个月高位，之前录得1998年以来最大两日涨幅。德债较可比美债的收益率差收窄至四个月来最窄水平。

“今日宏观因素和公债收益率对油市产生的影响与石油供应和OPEC会议旗鼓相当，”纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示。

“德债收益率攀升可能导致欧洲信贷环境收紧，很显然，这可能会拖累成长，并导致投机客的命脉--市场热钱减少，其中包括油市的热钱，”Kilduff说。

布兰特原油期货LCOc1收跌1.77美元，或2.8%，报每桶62.03美元。

美国原油期货CLc1也重挫2.8%，或1.64美元，收报每桶58美元。

尽管市场人气偏空，但OPEC最具影响力的成员国沙特上调了7月给亚洲买家的指标阿拉伯轻质原油的售价，称因该地区需求强劲，且在夏季这几个月国内石油消费增加。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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