油价下滑 美国汽油库存急增抵销原油库存减少带来的提振

路透纽约6月24日 - 原油期货周三收低超过1%，此前政府报告显示美国原油库存连续第八周减少，由此产生的提振被成品油库存大幅增加所抵销。

希腊债务磋商进程的不确定性加重了油市的紧张情绪，尽管伊朗核磋商遭遇障碍为油市带来支撑。

布兰特原油期货LCOc1收低0.96美元，或1.5%，报每桶63.49美元。

美国原油CLc1收跌0.74美元，或1.2%，报每桶60.27美元。

美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存减少490万桶，接受路透调查访问的分析师原本预计减少210万桶。

EIA说，上周汽油库存增加68万桶，预估为减少30.4万桶。

上周馏分油库存增加180万桶，超过预期的增加100万桶。

“汽油库存增加盖过原油库存减少，使库存报告对油市的影响为中性，”纽约能源对冲基金Again Capital合作伙伴John Kilduff表示。

汽油期货RBc1下挫逾1%，超低硫柴油期货HOc1下跌略多于2%。

EIA数据显示，截至6月19日该周，美国汽油需求升至1991年来同期最高，成品油总需求为2007年以来同期最高。

伊朗方面，伊朗要达成核协议仍然面临障碍，该协议将促使西方解除伊朗原油出口制裁。伊朗最高领导人周二排除长时期冻结敏感的核工作的可能性，而伊朗议会通过议案，禁止联合国核查人员进入其军事设施和接触科学家，这对伊朗在6月30日前达成核协议构成阻力。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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