成品油走低拖累油价连跌第二日 关注希腊磋商和伊朗核协议

路透纽约6月25日 - 原油期货周四连跌第二日，受累于美国成品油市场走弱，以及希腊债务危机可能对欧洲能源需求带来负面影响。

投资者担心美国汽油和柴油可能供应过多，因上周两者的库存急增，市场本已担心数百万桶存储在大西洋盆地海上储油设施中的尼日利亚原油还未找到买家。

布兰特原油期货LCOc1收低0.29美元，或0.5%，报每桶63.20美元。

美国原油CLc1收跌0.57美元，或近1%，报每桶59.70美元。

成交相对清淡，路透数据显示，近月美国和布兰特原油合约成交量刚刚超过20万口。

汽油RBc1和超低硫柴油期货HOc1均收跌约1%。

近期成品油很大程度主导了原油价格走势，因美国即将迎来夏季驾车出行的高峰期，市场焦点转向汽油需求。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周汽油库存增加68万桶，较路透调查中分析师预计的增幅多超过一倍。

上周馏分油库存增加180万桶，超过预期的增加100万桶。馏分油包括柴油和取暖油。

“近几周可能出现供应过剩，”ICAP的Scott Shelton说，“超低硫柴油库存趋势变得相当负面。”

希腊和国际债权人周四还未达成债务协议，令人担心希腊可能违约，及其可能对欧洲其他地区以及该地区的原油需求造成的影响。

交易商和投资者还关注在6月30日期限前就伊朗核协议达成一致的磋商进展。如果达成协议，将促使西方国家解除对伊朗的原油出口制裁。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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