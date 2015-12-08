油价下挫1% 盘中触及2009年低位后缩减跌幅

路透纽约12月8日 - 原油期货周二收低，布兰特原油期货下挫逾1%，此前跌至近七年低位，因担心全球产油国将出产更多石油，以在已饱和的市场争夺份额。

布兰特原油在早盘跌穿40美元关口，触及2009年2月来最低水准，延续周一下跌6%的頽势。

油价缩减跌幅，因一些交易商和投资者结清过去两个交易日的空头押注，担心未来波动性。

“基本面仍然低迷，但问题是当下行空间变得更有限，卖家还可以有多积极，”Liquidity Energy经纪Pete Donovan说。

原油顾问公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch说，他预计“短期油价回调，美国原油可能在下周末反弹向42美元区域。”

美国原油CLc1收低0.14美元，报每桶37.51美元，此前跌至36.64美元。

布兰特原油LCOc1收低0.47美元，报每桶40.26美元，此前触及39.81美元日内低位。

美国汽油RBc1和取暖油HOc1与美国原油一起遭到抛售，触及近七年低点。

在周五OPEC会议未能就石油产量上限达成一致，放弃通过减产来支持油价后，油价遭到夏季来最惨烈的抛售。

反映产油国正在争夺市场份额的迹象是，贸易消息人士称，今年最后两个月沙特阿拉伯对亚洲的原油供应量加大，强劲的炼油利润率提振需求增长，有助沙特在激烈的竞争环境下护卫其市场份额。

同时，接受路透调查访问的分析师预计，上周美国原油库存将增加30万桶，连续第11周增加。但美国石油协会(API)周二收盘后公布，上周美国原油库存减少，而汽油和馏分油库存增加。

API公布，截至12月4日当周，美国原油库存减少190万桶，至4.88亿桶。

美国能源资料协会(EIA)将在周三公布原油库存数据。(完)