油价下挫1% 盘中触及2009年低位后缩减跌幅

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约12月8日 - 原油期货周二收低，布兰特原油期货下挫逾1%，此前跌至近七年低位，因担心全球产油国将出产更多石油，以在已饱和的市场争夺份额。
布兰特原油在早盘跌穿40美元关口，触及2009年2月来最低水准，延续周一下跌6%的頽势。
油价缩减跌幅，因一些交易商和投资者结清过去两个交易日的空头押注，担心未来波动性。
“基本面仍然低迷，但问题是当下行空间变得更有限，卖家还可以有多积极，”Liquidity Energy经纪Pete Donovan说。
原油顾问公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch说，他预计“短期油价回调，美国原油可能在下周末反弹向42美元区域。”
美国原油CLc1收低0.14美元，报每桶37.51美元，此前跌至36.64美元。
布兰特原油LCOc1收低0.47美元，报每桶40.26美元，此前触及39.81美元日内低位。
美国汽油RBc1和取暖油HOc1与美国原油一起遭到抛售，触及近七年低点。
在周五OPEC会议未能就石油产量上限达成一致，放弃通过减产来支持油价后，油价遭到夏季来最惨烈的抛售。
反映产油国正在争夺市场份额的迹象是，贸易消息人士称，今年最后两个月沙特阿拉伯对亚洲的原油供应量加大，强劲的炼油利润率提振需求增长，有助沙特在激烈的竞争环境下护卫其市场份额。
同时，接受路透调查访问的分析师预计，上周美国原油库存将增加30万桶，连续第11周增加。但美国石油协会(API)周二收盘后公布，上周美国原油库存减少，而汽油和馏分油库存增加。
API公布，截至12月4日当周，美国原油库存减少190万桶，至4.88亿桶。
美国能源资料协会(EIA)将在周三公布原油库存数据。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。