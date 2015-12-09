油价续跌 因美国馏分油库存大增盖过原油库存意外减少的影响

路透纽约12月9日 - 原油期货周三连跌第四日，此前市场不顾美国上周原油库存意外减少，而将焦点放在包括柴油在内的馏分油库存增幅为预期两倍的因素。

不过美元.DXY走软限制了油价的跌幅，这令美元计价的商品对欧元等其他货币持有人而言更能承受。

布兰特原油LCOc1收低0.15美元，报每桶40.11美元，此前触及39.57美元的近七年低点。自上周四，布兰特原油期货已经大跌3.73美元或8.5%，在周五OPEC会议未能就石油产量上限达成一致，放弃通过减产来支持油价后，油价大跌。

美国原油CLc1收低0.35美元，报每桶37.16美元。

在美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存在连涨十周后首次下降后，布兰特原油期货和美国原油一度上扬逾1美元。

EIA公布，上周美国原油库存减少360万桶，路透调查的结果为预计增加30万桶。

但EIA也公布了利空的数据，显示馏分油库存增加500万桶，为预估的两倍，且为1月来最大增幅。馏分油需求也降至1998年来季节性最低水准。

取暖油期货HOc1收低1.5%。(完)