油价续跌 因美国馏分油库存大增盖过原油库存意外减少的影响

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透纽约12月9日 - 原油期货周三连跌第四日，此前市场不顾美国上周原油库存意外减少，而将焦点放在包括柴油在内的馏分油库存增幅为预期两倍的因素。
不过美元.DXY走软限制了油价的跌幅，这令美元计价的商品对欧元等其他货币持有人而言更能承受。
布兰特原油LCOc1收低0.15美元，报每桶40.11美元，此前触及39.57美元的近七年低点。自上周四，布兰特原油期货已经大跌3.73美元或8.5%，在周五OPEC会议未能就石油产量上限达成一致，放弃通过减产来支持油价后，油价大跌。
美国原油CLc1收低0.35美元，报每桶37.16美元。
在美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存在连涨十周后首次下降后，布兰特原油期货和美国原油一度上扬逾1美元。
EIA公布，上周美国原油库存减少360万桶，路透调查的结果为预计增加30万桶。
但EIA也公布了利空的数据，显示馏分油库存增加500万桶，为预估的两倍，且为1月来最大增幅。馏分油需求也降至1998年来季节性最低水准。
取暖油期货HOc1收低1.5%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。