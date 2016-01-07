油价再度跌向12年低位 30美元关口已非遥不可及

路透纽约/伦敦1月7日 - 油价周四连跌第四日，再度跌向12年低位，因中国金融市场再掀狂澜导致油价逼近每桶30美元。

进入新的一年后，油价日日下跌，迄今已累计下挫近10%，使高盛去年发出的油价可能跌至30美元以下的警告看起来并非是危言耸听。

“油价可以再跌3美元吗? 以百分比来看，相当于油价再跌10%，也就是一两个交易日的事，”管理着160亿美元商品投资组合的Pacific Investment Management Company的高级副总裁Greg Sharenow说。

全球指标布兰特原油和美国原油期货周四跌至近32美元，为至少2004年以来的最低位，中国股市再次大跌，令原本担心全球原油供应过剩的投资者更加坐立不安。

尽管油价稍后在日内低位反弹，因一些看空的交易商对空头头寸获利了结，但没有交易员愿意做出长达18个月的油价崩跌已经结束的预期。

布兰特原油LCOc1 收低0.48美元，报每桶33.75美元，此前下滑至2004年4月来最低的32.16美元。

美国原油期货CLc1 收跌0.70美元，报每桶33.27美元，此前触及2003年底来最低32.10美元。

周四中国容许人民币汇率进一步下滑，拖累地区货币走软，全球股市急跌。

中国股市周四开盘不久就触及7%熔断阈值，暂停交易直至收市，全天交易不足15分钟。沪综指.SSEC最终收挫7%，创四个半月最大单日跌幅。进入2016年后，短短的4个交易日内大盘就已两度触发下跌7%的熔断阈值而暂停交易。(完)