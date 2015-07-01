美国原油价格跌幅为4月来最大 因美国库存意外增加

路透纽约7月1日 - 美国原油价格周三大跌逾4%，录得4月来最大单日跌幅，因上周美国原油库存增加，为逾两个月来首见。

油价被抛售，令原油交易商和投资者意外，因美国原油价格在过去10周都在相当狭窄区间内交投，而欧洲原油跌幅较大。

但许多人士认为这不会导致油价将持续下滑，他们直指美国夏季原油需求将从现在至8月为市场带来季节性支撑。

“我认为这次不会很快转变为油价再次狂跌，”ICAP商品专家Scott Shelton说。“预计油价将逐步走低，我认为这不是使油价大幅下跌的触发点。”

美国原油期货CLc1结算价报每桶56.96美元，大跌2.51美元，或4.2%。这是美国原油自4月8日来最大单日跌幅。

布兰特原油期货LCOc1结算价报每桶62.01美元，下滑1.58美元，或2.5%。

油价下跌，令美国原油较布兰特原油贴水升至5美元以上，为三周最高水准。

美国能源资料协会(EIA)称，美国一周原油库存增加240万桶，为4月来首次周度库存增加，市场原本预期库存减少200万桶。在数据公布后，美国原油价格大跌。

尽管原油库存增加，但美国一周汽油库存减少180万桶，显示美国夏季驾驶旺季汽油需求强劲。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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