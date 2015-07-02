美国钻井平台增加令油价缩减涨幅收平 汽油期货跳升

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约7月2日 - 原油价格周四收盘变动不大，因美国石油钻井平台数量今年来首周增加，令油价回吐稍早涨幅。
Baker Hughes公布，本周美国钻井平台数量增加12座，为12月来首次出现增长，该数据将油价从高位拉回。
盘初在美国公布的就业等数据不佳，预示美联储可能不会急于升息后，油价获得提振。且汽油期货跳升，带动原油需求增加的预期。
但由于希腊债务危机没有得到解决，伊朗核谈判持续，加之周五是美国独立日假期，市场弥漫着谨慎情绪，限制了升幅。
“油市动能被数据显示钻井平台数量今年首次增加而冲淡，之前美国公布的就业报告逊于预期，令投资人认为美联储可能会推迟升息，遂推高了油价，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。
美国公布6月非农就业岗位增长放缓，5月工业订单下滑。数据打压了9月升息的预期，拖累美元兑欧元走软。
布兰特原油期货LCOc1结算价报每桶62.07美元，升0.06美元，盘中在61.90-63.20美元之间交投。结算后布兰特原油期货价格转跌。周三下跌2.5%。
美国原油期货CLc1结算价报每桶56.93美元，跌0.03美元，盘中交投区间为56.65-57.95美元。周三美国原油期货重挫4%，为4月来最大单日跌幅。
RBOB汽油期货RBc1收高1.3%，预计美国假期对汽油会有需求。馏分油期货HOc1也小涨，但在结算后转跌。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。