美国钻井平台增加令油价缩减涨幅收平 汽油期货跳升

路透纽约7月2日 - 原油价格周四收盘变动不大，因美国石油钻井平台数量今年来首周增加，令油价回吐稍早涨幅。

Baker Hughes公布，本周美国钻井平台数量增加12座，为12月来首次出现增长，该数据将油价从高位拉回。

盘初在美国公布的就业等数据不佳，预示美联储可能不会急于升息后，油价获得提振。且汽油期货跳升，带动原油需求增加的预期。

但由于希腊债务危机没有得到解决，伊朗核谈判持续，加之周五是美国独立日假期，市场弥漫着谨慎情绪，限制了升幅。

“油市动能被数据显示钻井平台数量今年首次增加而冲淡，之前美国公布的就业报告逊于预期，令投资人认为美联储可能会推迟升息，遂推高了油价，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。

美国公布6月非农就业岗位增长放缓，5月工业订单下滑。数据打压了9月升息的预期，拖累美元兑欧元走软。

布兰特原油期货LCOc1结算价报每桶62.07美元，升0.06美元，盘中在61.90-63.20美元之间交投。结算后布兰特原油期货价格转跌。周三下跌2.5%。

美国原油期货CLc1结算价报每桶56.93美元，跌0.03美元，盘中交投区间为56.65-57.95美元。周三美国原油期货重挫4%，为4月来最大单日跌幅。

RBOB汽油期货RBc1收高1.3%，预计美国假期对汽油会有需求。馏分油期货HOc1也小涨，但在结算后转跌。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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