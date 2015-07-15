油价大跌 因预计伊朗石油出口将增加

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约7月15日 - 油价周三大跌约3%，因预计伊朗石油出口增加将会加剧全球供应过剩的局面，且美国原油期货合约交割地库欣的库存不断不上升。
伊朗与六大国周二达成核协议，该协议预料将在明年初解除多年来限制伊朗石油的制裁。
8月布兰特原油LCOc1下跌1.46美元，或2.5%，收报每桶57.05美元。8月布兰特原油将在周四到期。
8月美国原油CLc1大跌1.63美元，或3%，收报每桶51.41美元。
油价下跌，尽管美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存减少430万桶，因炼厂产能利用率上升至纪录高位。
上周原油库存降幅超过分析师原本预计的减少120万桶，但少于美国能源资料协会(EIA)周二公布730万桶的降幅。
库欣原油库存增加。
“库欣库存增加，应该给美国原油期货带来一些压力，”TycheCapital Advisors分析师Tariq Zahir说。
EIA称上周汽油和馏分油库存增加，也拖累美国RBOB汽油RBc1和美国超低硫柴油期货(ULSD)HOc1下跌。
美国RBOB汽油期货下跌7.18美分，收报每加仑1.8589美元，根据路透数据，该合约跌穿200日移动均线，为5月底来首次。
高盛分析师预计，明年伊朗石油日产量可能增加20-40万桶，此外，还将从海上储油设施释出2,000-4,000万桶原油。
伊朗国家石油公司(NIOC)董事总经理Roknoldin Javadi对伊朗报章Shargh表示，如果有充足的需求，未来六至12个月伊朗石油日产量可能增长50-60万桶，达到制裁前400万桶的水平。
多数分析师同意，核协议达成后伊朗的首批石油出口可能在明年初进入全球市场，但估计全球石油日供应量增幅在30到70万桶不等。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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