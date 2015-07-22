美国原油结算价低于50美元 库存增加令油价走低

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约7月22日 - 油价周三下跌，美国原油结算价不到每桶50美元，此前美国政府数据显示上周原油库存增加，且美元上涨和全球股市回落也令油市承压。
美国能源资料协会(EIA)称上周美国原油库存增加250万桶，预期为减少230万桶。
“原油库存增加，是因为进口原油强劲反弹，进口接近每日800万桶，”Again Capital LLC 合作伙伴John Kilduff说。
EIA数据显示，进口沙特原油上升至每日144万桶，高于之前一周的每日132万桶。
股市下跌，因苹果营收预估疲弱和美元走高打压油价。
美国9月原油CLc1下跌1.67美元，结算价报每桶49.19美元，为4月来首见结算价不到50美元。盘后触及9月合约低位49.04美元。
美国原油周一跌至50美元以下，为4月来首次，其14日相对强弱指标在28以下。技术交易商认为读数低于30反映市场超卖。
库欣原油库存增加81.3万桶，扶助美国原油和布兰特原油价差CL-LCO1=R走宽至近7美元。
9月布兰特原油LCOc1下跌0.91美元，结算价报每桶56.13美元。
多位波斯湾石油输出国组织(OPEC)成员国及其他国家代表表示，油价本月下跌可能是短期现象，将不会促使OPEC扬弃维持产出不变以保卫市占率的政策。
在EIA数据显示上周汽油库存减少后，美国8月RBOB汽油期货价格RBc1起初缩减跌幅，但今日收挫2.7%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。